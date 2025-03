El australiano Oscar Piastri, de McLaren, conquistó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1, después de salir en la pole position, firmando un doblete junto a su compañero británico Lando Norris, segundo en meta.

El también británico George Russell, de Mercedes, obtuvo el tercer lugar y el campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), logró la cuarta posición después de un emocionante adelantamiento sobre Charles Leclerc. Este último, y su compañero en Ferrari Lewis Hamilton, fueron descalificados al término de la carrera.

Tras salir en la primera posición de la parrilla, Piastri se mostró imperial para adjudicarse en China su tercera victoria en la máxima categoría del automovilismo. No fue el día de Verstappen, quien pese a su cuarto puesto no llegó a estar inmerso en la lucha por el podio. Inicialmente quinto y sexto en meta, los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron descalificados. El primero por el paso de su monoplaza inferior al mínimo permitido (800 kilos), y el segundo porque el suelo de su vehículo no cumplía la normativa sobre grosor. Ambos perdieron así los puntos que habían sumado. La tercera cita de la temporada está prevista a comienzos de abril, con el GP de Japón.