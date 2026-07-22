Dobles y Santos toman caminos separados tras 18 años juntos

Después de cerca de 18 años juntos, la historia de amor entre la presentadora Nancy Dobles y el periodista Ignacio Santos llegó a su fin.

Una de las parejas más discretas de la televisión costarricense decidió poner punto final a su relación, una noticia que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.

La confirmación la dio la propia Dobles en declaraciones a El Observador, donde explicó que la decisión fue tomada hace aproximadamente un mes y que ambos optaron por cerrar esta etapa con el mismo cariño, respeto y afecto que siempre caracterizó su relación.

Según indicó la comunicadora, la noticia únicamente había sido compartida con sus hijos y un círculo muy cercano de amigos, por lo que prefirió no profundizar en las razones de la separación, respetando la historia que construyó junto a Santos.

Durante las últimas semanas ya habían surgido especulaciones sobre un posible distanciamiento, pues la pareja dejó de aparecer junta en actividades públicas y también desaparecieron las publicaciones compartidas en redes sociales.

Mientras la noticia de la separación se hace pública, Nancy Dobles se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la provincia de Limón.

Ambos mantuvieron su relación lejos del ojo público.



A través de sus redes sociales ha mostrado momentos junto a sus hijos, entre ellos Daniel, además de compartir con amigos y mantener una de sus mayores pasiones: el ejercicio y el estilo de vida saludable.

Las publicaciones de la presentadora reflejan una agenda enfocada en el bienestar y el tiempo en familia, en contraste con el hermetismo que ambos mantuvieron respecto al fin de su relación.

Grupo Extra intentó contactar tanto a Nancy Dobles como a Ignacio Santos para conocer su versión sobre esta nueva etapa; sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta por parte de ninguno de los dos.