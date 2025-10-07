La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, señaló que es muy evidente que el presidente Rodrigo Chaves quiere participar en la campaña electoral, algo que no debe ni puede hacer.

Dobles indicó que la solicitud que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para pedir a los diputados levantar la inmunidad de Chaves, se debe que hay “el peso suficiente” para hacer dicha solicitud.

La ex primera Dama de la República espera que los legisladores se tomen el tema con la seriedad que amerita.