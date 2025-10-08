Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, pidió avanzar con el proyecto del Tren Eléctrico para Pasajeros a pesar de las dudas que genera, aunque advirtió que es necesario reducir el costo de los pasajes.

Según explicó la exprimera dama, dos de las principales preocupaciones sobre la iniciativa presentada por la administración Chaves Robles hace dos semanas son la eliminación de pasos a desnivel, que podría provocar congestionamientos, y el alto costo que asumirían los usuarios que viajan a diario.

Dobles señaló que para quienes se desplazan entre Cartago y Heredia por motivos de estudio o trabajo, el gasto mensual rondaría los ¢100.000, ya que el precio de cada viaje sería cercano a los ¢1.200 y requeriría utilizar las dos líneas incluidas en la nueva propuesta.

“Ya hemos perdido demasiado tiempo. No podemos tener una tarifa que deje por fuera a tanta gente, pero yo espero que el proyecto avance. Nosotros en 2022 ya teníamos una precalificación, ahora lo atrasan y lo dejan como estaba en 2020”, subrayó Dobles.

La aspirante comparó el proyecto actual con el que impulsó la administración de Carlos Alvarado y cuestionó que la reducción de líneas, el precio final y la menor cantidad de kilómetros limitarán el impacto positivo en la población.

Además, manifestó su preocupación por los plazos, pues el expediente aún debe presentarse ante la Asamblea Legislativa y quedan pocos meses antes de que finalice el actual periodo legislativo.

De acuerdo con su análisis, más de medio millón de personas quedarían sin acceso al tren eléctrico con el proyecto recortado que impulsa el Gobierno, ya que solo contempla dos líneas y excluye tres, entre ellas la que conecta con El Coyol de La Garita, una de las zonas industriales más importantes del país. Esta situación afectaría a unas 40.000 personas que laboran en el sector de dispositivos médicos, además de usuarios de varios cantones y distritos de Alajuela, San José y Heredia, como San Rafael, Lagunilla, Ciruelas, Catedral, Pavas, Lindora y Belén.