Un ataque armado dejó como saldo 2 hombres fallecidos la madrugada de este viernes en San Rafael de Heredia. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Monge, de 25 años, y otro de apellido Mungía, de 27.

El hecho fue reportado a eso de las 12:25 a. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre una balacera en la zona. Al llegar al lugar, agentes judiciales encontraron a ambos hombres sin signos vitales dentro de un vehículo en el que se encontraban estacionados.

“Fueron abordados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y quien viajaba como acompañante descendió de esta, sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra la integridad física de las víctimas, quienes fueron declaradas sin signos vitales en el lugar”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.