Doble homicidio en San Pedro mantiene importante vía cerrada

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un doble homicidio ocurrido la tarde de este martes en el cantón de Montes de Oca mantiene cerrada la vía que se encuentra detrás del Outlet Mall, a un costado de la Estación de Servicio Delta en San Pedro.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 5 de la tarde; hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos.

En el suceso hubo un intercambio de balas entre un oficial de la Policía Municipal de Montes de Oca y los atacantes.

En la zona se encuentran agentes de este cuerpo policial, así como de la Fuerza Pública, a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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