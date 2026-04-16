Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a varios sospechosos vinculados a un doble homicidio ocurrido en Pavas, San José, cuyo ataque quedó grabado en video.

El hecho se remonta al 27 de octubre de 2025, a eso de las 9:56 p.m., dentro de un hotel de paso, donde 2 personas, un hombre de apellido Montero y una mujer de apellido Cedeño, fueron atacadas a balazos.

Según la investigación, las víctimas se desplazaban en un vehículo blanco cuando, ya dentro del recinto, fueron interceptadas por 2 sujetos a bordo de una motocicleta. En apariencia, el acompañante sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones.

El conductor falleció en el sitio, mientras que la mujer fue trasladada a un centro médico, donde murió minutos después.

El video difundido muestra parte de lo ocurrido y también a otros sujetos que, presuntamente, colaboraron tras el ataque. Uno de ellos habría llegado al lugar donde abandonaron la motocicleta y la arrastró varios metros, mientras que otro brindó asistencia a uno de los implicados.

Las autoridades solicitan que cualquier información que permita identificar a los sospechosos sea comunicada de forma confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.

El caso continúa en investigación.