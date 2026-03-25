Doble homicidio en Jicaral: OIJ identifica víctimas y detalla caso

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del martes en Jicaral, Puntarenas, en un hecho violento que también dejó a un tercer hombre en condición crítica.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, las víctimas fueron identificadas con el apellido Baltodano, de 21 años, y Villalobos, de 38 años, quienes se encontraban dentro de una estructura en el sector al momento del ataque.

“Hasta esta se desplazan varios sujetos, de momento se desconoce cuántos, los cuales en apariencia iban encapuchados y presuntamente, sin mediar palabra alguna y por razones que se investigan, habrían comenzado a disparar en múltiples ocasiones en contra de las personas que se encontraban dentro de esta estructura”, explicó el OIJ Violenta balacera deja 2 hombres muertos y uno en estado crítico

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga, dejando como resultado la muerte de los 2 hombres en la escena.

La Cruz Roja Costarricense informó que el incidente fue atendido a las 10:06 p.m. A su llegada, los socorristas confirmaron que 2 hombres no presentaban signos vitales, mientras que un tercero fue ubicado con múltiples impactos de bala y trasladado en condición crítica a la Clínica de Jicaral.

Un video del hecho evidencia la intensidad del ataque, en el que se habrían escuchado más de 15 detonaciones.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales serán remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.