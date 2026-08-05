Los agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos hombres que figuran como sospechosos de participar en un doble homicidio ocurrido en el sector conocido como “El Matadero”, en Purral de Guadalupe.

El crimen se registró el sábado 11 de julio, alrededor de la 1:20 p.m., cuando un hombre de apellido Fernández, de 37 años, y una mujer de apellido Mendoza, de 45 años, se encontraban dentro de una propiedad.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. El acompañante descendió del vehículo, ingresó al inmueble y, en apariencia, disparó contra ambas víctimas. Tras cometer el ataque, regresó a la motocicleta para huir junto al conductor.

Como parte de las diligencias, el OIJ obtuvo un video de vigilancia en el que se observa la llegada de los sospechosos, el momento en que abandonan la escena y parte de la ruta de escape. En las imágenes también se aprecia que, mientras se daban a la fuga, el acompañante realizó varios disparos al aire.

Los cuerpos de Fernández y Mendoza fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras la investigación continúa para esclarecer el caso.

El OIJ pide a cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información que ayude a ubicarlos comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o al correo [email protected] del Centro de Información Confidencial.