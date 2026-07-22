Dos hombres, entre ellos un menor de apenas 15 años, fueron asesinados a balazos la noche del martes, en el sector de Los Pinos, en Alajuelita.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el doble homicidio fue reportado alrededor de las 8:40 p.m. Las víctimas fueron identificadas como un adolescente de 15 años y un hombre de apellido Ramírez, de 21 años.

La información preliminar indica que ambos se encontraban en vía pública cuando fueron interceptados por varios sujetos, cuya cantidad aún no ha sido determinada. Por razones que permanecen bajo investigación, los atacantes abrieron fuego en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Producto de la balacera, tanto el menor como el joven fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Tras recibir la alerta, agentes judiciales se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la respectiva autopsia.

Por el momento, el OIJ mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables. Hasta ahora no se reportan personas detenidas por este doble homicidio.