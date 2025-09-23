Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas detuvieron este martes a 2 jóvenes, de 16 y 18 años, como sospechosos de un doble homicidio ocurrido en abril de este año en Barranca, Puntarenas.
Según el informe preliminar, el crimen se dio cuando 2 sospechosos identificados como Rockbrand, de 31 años, y Sánchez, de 38 años, viajaban en un vehículo y fueron interceptados por motociclistas que les dispararon en varias ocasiones.
El caso se remonta a un doble homicidio ocurrido en Barranca en abril de este año.
“Los ahora fallecidos (dos masculinos), iban a bordo de un vehículo, momento en que al parecer fueron interceptados por los sospechosos en motocicleta, quienes presuntamente les dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.
Allanamientos y decomisos
Los agentes judiciales identificaron a los 2 sospechosos y este martes, a las 3:00 a.m., realizaron allanamientos en 2 viviendas ubicadas en el sector de Los Almendros de Puntarenas.
En la operación lograron detener a los jóvenes y decomisar 3 armas de fuego calibre 9 milímetros y 2.000 dólares en efectivo. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Declaraciones sobre el caso
El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó la importancia de este operativo, que se desarrolló pese a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución.
“El organismo de investigación judicial realizó el día de hoy dos operativos importantes, uno vinculado con estafas sexuales y otro vinculado con un doble homicidio ocurrido en Barranca en abril de este año. Esto como parte de una estrategia debido a las diferentes limitaciones presupuestarias que nos tiene en este momento el Ministerio de Hacienda“, explicó.
“Se logró determinar que dos jóvenes estarían detrás de la autoría de este hecho en apariencia, mismos que el día de hoy se trataron de detener en estos operativos policiales“, agregó Zúñiga.