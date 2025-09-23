Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas detuvieron este martes a 2 jóvenes, de 16 y 18 años, como sospechosos de un doble homicidio ocurrido en abril de este año en Barranca, Puntarenas.

Según el informe preliminar, el crimen se dio cuando 2 sospechosos identificados como Rockbrand, de 31 años, y Sánchez, de 38 años, viajaban en un vehículo y fueron interceptados por motociclistas que les dispararon en varias ocasiones.

Evidencia decomisada por las autoridades. Foto: OIJ.

El caso se remonta a un doble homicidio ocurrido en Barranca en abril de este año.

“Los ahora fallecidos (dos masculinos), iban a bordo de un vehículo, momento en que al parecer fueron interceptados por los sospechosos en motocicleta, quienes presuntamente les dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Allanamientos y decomisos

Los agentes judiciales identificaron a los 2 sospechosos y este martes, a las 3:00 a.m., realizaron allanamientos en 2 viviendas ubicadas en el sector de Los Almendros de Puntarenas.

En la operación lograron detener a los jóvenes y decomisar 3 armas de fuego calibre 9 milímetros y 2.000 dólares en efectivo. Ambos quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Evidencia decomisada por las autoridades. Foto: OIJ.

Declaraciones sobre el caso

El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó la importancia de este operativo, que se desarrolló pese a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución.

Evidencia decomisada por las autoridades. Foto: OIJ.

“El organismo de investigación judicial realizó el día de hoy dos operativos importantes, uno vinculado con estafas sexuales y otro vinculado con un doble homicidio ocurrido en Barranca en abril de este año. Esto como parte de una estrategia debido a las diferentes limitaciones presupuestarias que nos tiene en este momento el Ministerio de Hacienda“, explicó.