Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un sangriento hecho de violencia cobró la vida de dos personas durante la noche de este martes en la provincia de Limón.

El suceso se reportó pasadas las 11:00 p. m. en el sector de Barrio El Porvenir, en la localidad de Ramal 7 de Batán, cantón de Matina.

De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades, las víctimas, un hombre y una mujer, se encontraban dentro de una casa de estructura de madera y de planta alta.

Según las primeras versiones recabadas en la zona, aparentemente dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar, subieron las escaleras e ingresaron al inmueble con armas de fuego en mano. Una vez dentro de la propiedad, y sin mediar palabra, habrían arremetido a balazos contra la pareja en el sector de la sala.

Socorristas se desplazaron con rapidez al sitio de la emergencia; sin embargo, al abordar a las víctimas confirmaron que ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de los múltiples impactos recibidos.

Fuerzas de la Fuerza Pública acordonaron de inmediato el perímetro para custodiar la escena del crimen.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los cuerpos.

Con información de corresponsal de la zona.