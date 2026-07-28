Doble atropello deja un fallecido y un herido grave en Cartago

Un doble atropello ocurrió la noche de este lunes en el sector de Paraíso de Cartago, dejando como resultado un fallecido y un herido de gravedad.

Según versión preliminar, un adulto mayor en silla de ruedas y otra persona que lo asistía fueron impactados por un vehículo tipo pick-up, quedando uno fallecido en el lugar, mientras que el adulto mayor fue trasladado en condición grave al Hospital Max Peralta.

Foto: corresponsal Joaquín Salas.

El accidente ocurrió pasadas las 7:00 p.m, de momento se desconocen las causas que ocasionaron el doble atropello.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.