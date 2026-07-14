Doble alegría para Costa Rica en el Ballito Pro

Las surfistas costarricenses Brisa Hennessy y Leilani McGonagle aseguraron su lugar en los octavos de final del Ballito Pro, primera parada de la WSL Challenger Series, que se disputa en Sudáfrica y se extenderá hasta el próximo 18 de julio.

McGonagle ha tenido un sólido desempeño desde el inicio del torneo. La nacional superó las dos primeras rondas de competencia y dejó en el camino a representantes de Portugal, Marruecos, Israel y Francia. Su siguiente reto será ante la peruana Sol Aguirre, en busca de un boleto a los cuartos de final.

Por su parte, Hennessy inició su participación directamente en la segunda ronda, donde logró imponerse a competidoras de Japón y Perú para avanzar entre las 16 mejores del certamen.

En los octavos de final, Brisa se medirá a la estadounidense Eden Walla, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

La actividad del Ballito Pro continuará durante la madrugada de este miércoles, cuando ambas costarricenses intentarán seguir avanzando en el primer evento de la Challenger Series, circuito que otorga puntos importantes en la lucha por un lugar en la élite del surf mundial.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra