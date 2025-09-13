Arrastrando el fantasma de la fallida asamblea de San Ramón, el Partido Liberación Nacional (PLN) realizará hoy su convocatoria nacional para definir las papeletas de candidatos a diputados en las siete provincias.

También elegirá a los dos aspirantes a la vicepresidencia que acompañarán a Álvaro Ramos en su intento de que la agrupación verdiblanca vuelva al poder 12 años después.

“Nuestra Asamblea Nacional reafirma el compromiso con la democracia y con Costa Rica, eligiendo y ratificando a quienes nos representarán en el camino hacia el 2026”, aseguró la agrupación.

En medio de los roces entre figuras históricas que se apartaron de la campaña por decisión de Ramos, también surgen disputas entre corrientes internas y liderazgos del partido, quienes desde las reuniones cantonales empezaron a mostrar cierto grado de división para lograr consenso en las candidaturas.

Uno de los excluidos de la contienda sería el secretario general del partido, Miguel Guillén.

Así lo reveló Diario Extra la tarde de este viernes, tras la confirmación de al menos tres fuentes internas de la agrupación, quienes solicitaron el anonimato previo a la Asamblea.

La decisión estaría tomada y contaría con el respaldo del aspirante presidencial.

De manera extraoficial, se indicó que la exclusión del secretario respondía a un acuerdo interno con el exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña. Sin embargo, Ureña negó cualquier pacto esta tarde.

“Eso no es cierto, no existe, ni existió ningún acuerdo con el grupo al que pertenezco por parte de Álvaro Ramos”, expresó Ureña.

Conviene recordar que la imposibilidad del PLN de renovar las estructuras en el cantón central de San Ramón, ante la falta de cuórum, lo dejaría sin acceso a la deuda política, según lo comunicó al partido el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En el caso de Guillén, señaló que no se iba a referir al asunto.

Mientras tanto, el presidente verdiblanco, Ricardo Sancho, dijo desconocer cuál había sido la negociación de Ramos con Ureña.

Otro de los rumores apuntaba a la exclusión de algunos sectores en este proceso interno; sin embargo, tanto el TSE como el secretario general del PLN desmintieron esa versión.