Disputas internas y muertes ponen fin al legado de “Mufasa” en Puntarenas

Un mega operativo de 23 allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió desarticular en Puntarenas, la organización criminal que en algún momento lideró un sujeto de apellidos Garbanzo Rodríguez, alias “Mufasa”.

Narco altar encontrado durante mega operativo.

Las intervenciones, que permitieron detener a un total de 17 personas, se concentraron en barrios como Salinas, Mata de Limón, Villanueva, Cambalache y Santa Marta.

El principal objetivo era frenar la venta de drogas en las cercanías de varias escuelas y colegios, ya que la problemática afectaba directamente la seguridad de los estudiantes y la tranquilidad de los vecinos en la zona.

Esta investigación, que se extendió desde marzo de 2024, revela una red que ya había sido golpeada en 2023 con tres detenciones, pero que continuó operando y expandiéndose de forma violenta hasta este golpe definitivo.

Posteriormente, otra investigación que inició en marzo de 2024 permitió identificar el crecimiento desmedido de este grupo delictivo.

Como resultado final de este nuevo operativo, las autoridades confirmaron la detención de hombres y mujeres jóvenes de entre 18 y 33 años.

“Estas personas tenían un control total en Puntarenas de la actividad del narcomenudeo y la persona que inició esta investigación es alguien conocido como alias Mufasa, quien fue asesinado en 2025 tras sufrir un ataque directo”, dijo Stephen Madden, director de la PCD.

Durante el operativo se decomisaron 10 armas de fuego, miles de dosis de droga y casi ¢2 millones en efectivo. Entre los objetos hallados destacan dos cajas fuertes y un cargamento inusual de 240 pares de tenis y “tacos de fútbol”.

Conflictos y ataques

El grupo criminal contaba con cámaras de seguridad en las casas.

La organización fue fundada por alias “Mufasa”, un criminal con raíces en la zona de Pavas.

Garbanzo mantenía vínculos directos con estructuras poderosas como la de alias “Indio” y los grupos de “Los Paveños”, y su influencia se extendió por más de cinco años tras desplazarse estratégicamente hacia la costa de Caldera en Puntarenas.

De acuerdo con la investigación, “Mufasa” utilizaba la violencia para apropiarse de viviendas ajenas y convertirlas en búnkeres de operación.

Los vecinos que se negaban a colaborar eran desplazados por la fuerza, sembrando el terror en la comunidad, y bajo este régimen, la banda controlaba la distribución masiva de cocaína, marihuana y crack en el Pacífico.

El liderazgo de “Mufasa” terminó el 15 de agosto de 2025 cuando fue asesinado a balazos en Santa Ana, tras el homicidio, su hermano alias “Moti” asumió el mando para intentar mantener el control del negocio ilícito.

Esta sucesión marcó una etapa de expansión agresiva hacia otros sectores como Barranca y Chacarita, lo que generó fracturas internas y una violenta guerra por el poder dentro de la organización,

Las disputas dejaron al menos tres fallecidos confirmados y un atentado fallido contra la vida de alias “Moti”.

La estructura operaba con roles específicos, incluyendo el lavado de dinero mediante préstamos del tipo “Gota a Gota”, para ello utilizaban a un sujeto apodado alias “Gamuza”, encargado de licitar el capital de la organización.