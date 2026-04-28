Disputas internas y muertes: así operaba red narco en Caldera

La estructura criminal intervenida este martes en Caldera, Puntarenas en el Caso Lomas, no solo se dedicaba al narcomenudeo, sino que también estaba marcada por conflictos internos, disputas de poder y una escalada de violencia.

La investigación, iniciada en marzo de 2024 por la Policía de Control de Drogas (PCD), permitió identificar una organización vinculada al tráfico de cocaína, marihuana y crack en la zona, donde operó durante más de 5 años.

Cortesía: MSP.

El grupo fue liderado inicialmente por Garbanzo Rodríguez, alias “Mufasa”, oriundo de Pavas, quien mantenía vínculos con otras estructuras delictivas como la de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias “Indio”, además de agrupaciones como Los Paveños y Los Myrie.

Según las autoridades, “Mufasa” habría tomado control de varias viviendas en Caldera para facilitar la venta de droga, incluso desplazando a personas que se negaban a colaborar con la organización.

Altar hallado en una de las viviendas allanadas. Foto: PCD.

Sin embargo, su liderazgo terminó el 15 de agosto de 2025, cuando fue asesinado en un bar en Santa Ana en medio de disputas territoriales.

Tras su muerte, el control de la estructura pasó a manos de su hermano, de apellidos Rojas Rodríguez, alias “Moti”, quien asumió el liderazgo con apoyo de otros miembros y expandió las operaciones hacia sectores como Barranca y Chacarita. La organización estaba conformada principalmente por hombres y mujeres jóvenes, de entre 18 y 33 años.

Alias “Moti”, líder de la banda. Foto: Randall Sandoval.

No obstante, el cambio de mando provocó divisiones internas que derivaron en enfrentamientos violentos entre sus integrantes, dejando al menos 3 personas fallecidas:

Garbanzo Rodríguez (“Mufasa”), agosto de 2025

Vargas Montero (“Pingo”), noviembre de 2025

Cordero Mora, 20 de diciembre de 2025

Además, se reportó un atentado contra alias “Moti”, lo que evidencia el nivel de conflictividad dentro del grupo.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Como parte de las acciones para desarticular esta red, la PCD ejecutó este martes, 23 allanamientos en distintos puntos de Caldera, enfocados en viviendas utilizadas para la distribución de droga, muchas de ellas ubicadas en cercanías de centros educativos.

Puntos intervenidos:

Barrio Salinas

Mata de Limón

Barrio Villanueva

Barrio Cambalache

Barrio Santa Marta

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

El operativo dejó como resultado la detención de 17 personas sospechosas de integrar esta estructura criminal.

Cabe destacar que ya en 2023 la PCD había intervenido puntos asociados a esta red, logrando en ese momento la captura de 3 personas.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos buscan no solo recolectar evidencia, sino también frenar la violencia generada por disputas internas entre organizaciones dedicadas al tráfico local de drogas.