Las instituciones encargadas de monitorear eventos atmosféricos y sísmicos están en un debate con las aseguradoras por un impuesto del 0.6% que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en el Proyecto de Ley 24.738 que caería en los seguros de vida e incendios.

Según mencionan desde la Universidad Nacional, casa del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, estas entidades quedaron sin financiamiento desde el 2023, luego de que se aprobara la Ley Marco de Empleo Público, según dijo Esteban Chaves, vocero de la institución educativa.

Aseguran que el impuesto no es tan elevado y no supondría mayor problema para las personas.

“Buscamos que mediante este porcentaje podamos continuar con la operación técnica y científica de las instituciones que son nuestra primera línea de defensa ante la ocurrencia de procesos naturales. Este impuesto no es exorbitante ni vendría a encarecer de manera desmedida los seguros que ya las personas pueden costear”, dijo.

Desde las aseguradoras manifiestan que, en caso de aprobarse el impuesto, significaría un aumento para los costarricenses de 3300 millones de colones. Así lo indicó Giancarlo Caamaño, de la Asociación de Aseguradoras.