Disparos y fuga: investigan ataque de falsos OIJ a casa en Cachí

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las autoridades investigan un violento incidente ocurrido la noche del lunes en el sector de Cachí en Cartago, donde varios sujetos habrían intentado ingresar a una vivienda utilizando vestimenta con distintivos similares a los del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con información preliminar, los individuos llegaron al lugar aparentando ser agentes judiciales e intentaron entrar a la casa pateándola y golpeando los portones.

Vecinos de la zona indicaron que durante el incidente se escucharon varias detonaciones, lo que generó alarma entre los residentes del sector, conocido por ser una comunidad tranquila. En apariencia los dueños de la casa habrían disparado contra los sospechosos.

Video: cortesía corresponsal Joaquín Salas.

Tras recibir el reporte, oficiales se presentaron rápidamente en el lugar. Sin embargo, los sospechosos lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

Según testigos, los hombres huyeron en dos vehículos Toyota Yaris, con rumbo desconocido.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.