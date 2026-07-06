Disparos alertan a vecinos: hallan hombre acribillado en vía pública

Un hombre fue asesinado a balazos en el sector de La Aurora de Alajuelita, en un hecho que ahora es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente fue reportado alrededor de las 10:00 p. m. del domingo, luego de que varios vecinos alertaran a las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 tras escuchar múltiples disparos.

“De manera preliminar, lo que se maneja es que vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego”, explicó el OIJ.

Al llegar al lugar, oficiales de la Fuerza Pública encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre la vía pública y sin signos vitales. Posteriormente, agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento de la escena.

Debido a que la víctima no portaba documentos de identificación, las autoridades indicaron que, por el momento, no ha sido posible establecer su identidad.

“El fallecido presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en cabeza, espalda, abdomen y tórax. En el lugar se lograron recolectar cerca de ocho indicios balísticos, los cuales serán analizados en los Laboratorios de Ciencias Forenses”, agregó el OIJ.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente y se realizará el proceso de identificación. Mientras tanto, agentes de la Sección de Homicidios continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.