Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Momentos de tensión se registraron en las primeras horas de este viernes durante el arranque de la Operación Portus, un megaoperativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que contempla 80 allanamientos simultáneos en Heredia, Upala, Puntarenas, Desamparados, Siquirres y otros puntos del país.

Durante una de las irrupciones tácticas en la vivienda de uno de los aparentes cabecillas de la organización, dos sospechosos intentaron escapar por la parte trasera del inmueble y accionaron un arma de fuego.

“Estamos empezando la ejecución operativa y uno o dos sujetos huyen por la parte trasera. Los compañeros reportan haber escuchado una detonación y reaccionan ante la misma. Los sujetos huyen y metros después los logramos detener. De momento no es un enfrentamiento directo, nos da la impresión de que fue un disparo para amedrentar a los compañeros”, detalló Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Foto: Sergio Espinoza.

Asimismo, el jerarca policial confirmó que algunos agentes resultaron con heridas menores durante el abordaje de las propiedades.

“En uno de los ingresos a una de las viviendas había una situación con una vidriera. Ellos, al accesar al lugar, rompieron el vidrio y tuvieron unas cortaduras. El reporte que tengo es que son lesiones bastante leves”, precisó Soto.

Golpe a red multidelictiva

El operativo moviliza a cerca de 1.200 funcionarios, entre ellos 1.100 agentes del OIJ, 85 jueces y 90 fiscales, para desmantelar una banda investigada desde 2024 por múltiples delitos.

Foto: Sergio Espinoza.

A la estructura se le adjudica el robo de contenedores con mariscos en Liberia, Puntarenas, San Ramón y Limón, con un perjuicio económico estimado en $1,5 millones. Además, se les vincula con la sustracción ilegal de aproximadamente 654.000 litros de combustible (huachicol) valorados en ₡400 millones.

Las pesquisas también relacionan a la organización con dos homicidios registrados en Limón y Liverpool entre finales de 2025 y agosto de 2026, así como tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.