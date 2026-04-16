Disparan contra instalaciones del OIJ en San Pedro

Varios disparos impactaron un edificio que alberga las instalaciones de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial en Los Yoses de San Pedro.

Según trascendió, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la mañana del jueves.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval. Foto: Randall Sandoval.

Por lo cual se procedió a realizar un importante operativo policial de agentes del OIJ y se acordonó la escena.

Fotografía Randall Sandoval

Hasta el momento no hay una declaración oficial de si los disparos se realizaron de forma intencionada contra las instalaciones del OIJ, pero no se descarta que fuera de manera intencionada.

Varias balas impactaron paredes y ventanales del edificio, y hay varios indicios balísticos en el lugar.

Foto: Randall Sandoval.

No es la primera vez que este edificio sufre un incidente de este tipo, ya que anteriormente fue baleado también.

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