Disparan contra casa y menor resulta herido: OIJ detalla caso 

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un menor de 10 años y un hombre de 32 resultaron heridos por impactos de bala la noche del jueves, luego de que varios disparos fueran dirigidos contra su vivienda en el sector de Corazón de Jesús, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 p.m., cuando ambos se encontraban en el corredor de la casa.

En apariencia, varios sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda. Durante el ataque, el menor recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo, mientras que el adulto resultó herido en ambas piernas.

Ambos fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. De momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes serían los responsables del ataque.