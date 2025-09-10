Charlie Kirk, activista político de derecha y aliado de Trump, fue baleado este miércoles en Utah durante un evento.
Kirk es una reconocida figura conservadora y ha conseguido millones de seguidores. Las autoridades estadounidenses destacaron estar monitoreando el caso.
El activista se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente.
“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso,” afirmó el director del FBI, Kash Patel.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también se comunicó sobre el lamentable suceso.
“Todos debemos orar por Charlie Kirk”, afirmó Trump.
Las autoridades se encuentran investigando el caso. De momento, de manera extraoficial, figura que una persona fue detenida.
Además, se desconoce el estado de saludo de Kirk.
Figuras importantes de la política estadounidense realizan en redes sociales llamados para unirse en oración por la vida de Kirk, padre de 2 hijos pequeños.