Charlie Kirk, activista político de derecha y aliado de Trump, fue baleado este miércoles en Utah durante un evento.

Kirk es una reconocida figura conservadora y ha conseguido millones de seguidores. Las autoridades estadounidenses destacaron estar monitoreando el caso.

El activista se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso,” afirmó el director del FBI, Kash Patel.

We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también se comunicó sobre el lamentable suceso.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk”, afirmó Trump.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Las autoridades se encuentran investigando el caso. De momento, de manera extraoficial, figura que una persona fue detenida.

Además, se desconoce el estado de saludo de Kirk.

Figuras importantes de la política estadounidense realizan en redes sociales llamados para unirse en oración por la vida de Kirk, padre de 2 hijos pequeños.