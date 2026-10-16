Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un allanamiento ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dejó como resultado la detención de un hombre sospechoso de tentativa de homicidio y dos menores más en Quepos.

El hombre fue identificado con el apellido Fonseca, de 47 años.

Según las autoridades, los hechos con los que se le vincula habrían ocurrido el pasado 6 de octubre, cuando, en apariencia, el sospechoso tuvo una discusión con su pareja sentimental y presuntamente disparó contra ella; afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones.

Ante la situación y la denuncia respectiva, los agentes judiciales realizaron las diligencias correspondientes y ejecutaron el allanamiento en la vivienda del sospechoso este viernes.

Además de la detención de Fonseca, se detuvo a un menor de 16 años y a un joven de 19 años. Asimismo, se decomisaron tres armas de fuego.

Durante el operativo, en un determinado momento, un menor de 17 años, al observar la presencia policial, presuntamente sacó un arma de fuego y apuntó contra los agentes judiciales.

Foto: OIJ

Según la información preliminar, los agentes le indicaron que bajara el arma; sin embargo, ante la negativa del menor, los agentes realizaron acciones defensivas para neutralizarlo. Durante esta intervención, el menor recibió un impacto en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.