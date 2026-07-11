Disminuyen exportaciones de servicios ante salida de Intel y Qorvo

Las exportaciones de servicios de Costa Rica registraron su primera caída en cinco años durante el primer trimestre del 2026, al pasar de $2.926 millones a $2.907 millones, una disminución de $19 millones frente al mismo periodo del año anterior.

El principal punto de impacto fue los servicios de transformación, cuyo valor se redujo más de un 50%, en medio de los ajustes tras la salida de parte de las operaciones de Intel y Qorvo del país.

Las cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestran que el rubro pasó de generar $248 millones entre enero y marzo del 2025 a únicamente $118 millones en el mismo periodo de este año.

“El sector de transformación, asociado al área de semiconductores, es el que más llama la atención, pero no es de extrañar porque responde a ajustes que empresas nos habían señalado el año anterior que se darían. Es un decrecimiento de alguna manera esperado”, indicó Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

En contraste, los servicios empresariales pasaron de $1.691 millones a $1.782 millones, con un crecimiento de $91 millones. Mientras que las telecomunicaciones e informática (TICs) aumentaron $24 millones, sumando $656 millones en el primer trimestre.

Ambos compensaron parcialmente la caída en servicios de transformación.

Estos dos segmentos continúan representando cerca del 80% de las exportaciones de servicios, excluyendo turismo, aunque enfrentan nuevos desafíos asociados a la automatización, la inteligencia artificial y la competencia internacional.

“Es probable que durante este año observemos una desaceleración porque ambos son muy sensibles a variables como la competitividad, el tipo de cambio y la incorporación acelerada de inteligencia artificial. El reto está en especializar cada vez más el talento humano hacia servicios de mayor valor agregado”, dijo López.

John Fonseca, exviceministro de Comercio Exterior (Comex), considera que, pese a la ligera reducción del total exportado, Costa Rica mantiene un desempeño estable frente al complejo entorno internacional y que el análisis debe ir más allá del monto exportado.

“Dentro de lo positivo está ver cómo Costa Rica continúa consolidándose en servicios intensivos en conocimiento. Esa es la dirección a la que debería encaminarse el país, aunque tiene sus desafíos y limitantes como el volumen y la calidad del talento humano que tenemos calificado”, manifestó.

El exfuncionario señaló que actividades basadas en investigación, desarrollo y conocimiento especializado ofrecen mayores posibilidades de permanencia que aquellas susceptibles de ser automatizadas o trasladadas a otros mercados por diferencias en costos.

Por ello, la adopción de inteligencia artificial obligará a una actualización constante del talento humano para sostener el crecimiento de las exportaciones de servicios de alto valor.

“Hay actividades que son altamente vulnerables a las tecnologías emergentes. Hay que hacer el análisis para entender si el dólar que estamos exportando y el dólar que estamos captando es resiliente a la implementación de tecnologías y por resiliente entiéndase el impacto que tiene en nuestra economía”, explicó Fonseca

En 2025, las exportaciones de servicios sumaron más de $12.500 millones.

Por sectores

2025

• Servicios empresariales: $1.691 millones

• Telecomunicación e informática: $632 millones

• Transporte: $252 millones

• Transformación: $248 millones

2026

• Servicios empresariales: $1.782 millones

• Telecomunicación e informática: $656 millones

• Transporte: $285 millones

• Transformación: $118 millones

Fuente: Banco Central de Costa Rica

John Fonseca Exviceministro de Comercio

“El monitoreo es fundamental, no solo en el comportamiento de las exportaciones, sino del nivel de adopción en tecnologías, el comportamiento del tipo de cambio y el análisis de las actividades productivas que están creciendo tienen un impacto positivo en nuestra economía y el dinamismo exportador”.