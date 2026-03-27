Disfrute la Semana Santa sin comprometer sus finanzas

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026



Mantener un presupuesto le permite mantener el control de sus finanzas.

La Semana Santa no solo es un periodo de reflexión religiosa, muchas familias aprovechan para pasar tiempo en familia y disfrutar de unas vacaciones con sus seres queridos.

En este contexto es importante tener varios aspectos en mente para mantener unas finanzas saludables y evitar el estrés financiero posterior a los días de descanso.

“De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cerca del 16% de los hogares en Costa Rica considera que sus ingresos le alcanzan para cubrir sus gastos y ahorrar de forma planificada, mientras que casi el 49% de las familias vive al día sin posibilidad de generar ahorro, lo que incrementa la vulnerabilidad financiera ante gastos estacionales como los de Semana Santa”, indicó Sujeyny Gamboa, jefe de relaciones corporativas de Coopecaja.

Entre las principales recomendaciones destaca la creación de un presupuesto específico para la Semana Santa, estableciendo un monto máximo para los paseos, contemplando gastos de paseos, transporte, alimentación y las diferentes actividades recreativas.

Estos gastos estacionales se pueden incorporar en la planificación de cada año, de forma que se cree un ahorro específico para este fin.

Milagro Corrales, jefa de relaciones corporativas de Mucap, suma que las personas deben poner atención a los “gastos hormigas” como algunos antojos souvenirs o actividades improvisadas que pueden surgir en los días libres.

“En vacaciones es muy común perder de vista los gastos pequeños, pero cuando se suman pueden impactar fuertemente el presupuesto. Llevar un control básico de lo que se está gastando permite evitar sorpresas desagradables al regresar a casa”, comentó Corrales.

En cuanto a las tarjetas de crédito, considera que se pueden utilizar de forma planificado, aunque no deben convertirse en una extensión de los ingresos de las personas.

“Lo recomendable es utilizarlas solo si se tiene la capacidad de pagar el saldo posteriormente sin comprometer las finanzas del mes”, agregó.

Paola Cambronero, directora regional de Retail Support de DAVIbank, sugiere aprovechar los beneficios y descuentos que ofrecen algunos comercios en la temporada de Semana Santa y canjear los puntos acumulados en las tarjetas para costear las experiencias planeadas para las vacaciones.

“Disfrutar, desestresarse y descansar también implica cuidar y proteger las finanzas propias y de la familia”, finalizó Cambronero.

Paola Cambronero DAVIbank

“Ahorrar y contar con un presupuesto claro toma fuerza cuando hablamos de fechas especiales. El ahorro es un porcentaje determinado que tiene objetivos claros. El presupuesto debemos verlo una forma de ordenarnos para saber con cuánto dinero contamos para disfrutar con tranquilidad”.

Sujeyny Gamboa Coopecaja

“La Semana Santa no debería convertirse en una carga financiera para las familias. Con una planificación sencilla y decisiones conscientes, es posible disfrutar sin comprometer el presupuesto mensual ni recurrir a deudas que luego afectan el bienestar del hogar”.