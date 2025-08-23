Este fin de semana, el centro de Alajuela reunirá a cientos de jóvenes en el Festival Alajuelense de la Juventud 2025, una actividad para celebrar el Día Nacional de la Juventud y ofrecer un espacio lleno de arte, expresión y entretenimiento para todos los asistentes.

El evento se realizará este sábado 23 y domingo 24 de agosto en el Parque Juan Santamaría, con entrada gratuita y un espacio abierto al público general. La actividad es organizada por la Municipalidad de Alajuela, a través del programa Agenda Juventud, bajo el lema “Arte, música y juventud en el corazón de Alajuela”. El objetivo principal es fortalecer la participación juvenil mediante una variada oferta cultural, deportiva y recreativa.

Aunque la agenda está dirigida principalmente a personas entre 12 y 35 años, contará con actividades para toda la familia. Entre las más destacadas figuran competencias de BMX, clases funcionales y sesiones de rumba abiertas al público.

Asimismo, habrá shows de stand-up comedy con los humoristas Esteban Masis, Diego Ramírez, Chicho Hernández y Richard Villalobos.