Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan homicidios que se originaron producto de discusiones en Osa y en Atenas.
- En Cinco Esquinas en Ciudad Cortés investigan la muerte de un hombre de 45 años de edad, identificado como de apellido González.
- “Los hechos se dieron anoche pasadas las 9 p.m cuando el fallecido se encontraba en vía pública, momento que al parecer por problemas personales se dio una riña con otro sujeto”, detalló la policía.
- Por este caso, la Fuerza Pública detuvo a un hombre, sospechoso del crimen.
Caso de Atenas
- El OIJ de Atenas identificó a un hombre de 28 años de edad, de apellido Mendoza como víctima de un ataque con arma blanca.
- La víctima al parecer se encontraba en un comercio y en determinado momento se dio una riña
- siendo que este resultó con una herida por arma blanca en el pecho.
- Mendoza fue llevado al centro médico de la localidad, sin embargo falleció minutos después.