Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan homicidios que se originaron producto de discusiones en Osa y en Atenas.

En Cinco Esquinas en Ciudad Cortés investigan la muerte de un hombre de 45 años de edad, identificado como de apellido González.

“Los hechos se dieron anoche pasadas las 9 p.m cuando el fallecido se encontraba en vía pública, momento que al parecer por problemas personales se dio una riña con otro sujeto”, detalló la policía.

Por este caso, la Fuerza Pública detuvo a un hombre, sospechoso del crimen.

Caso de Atenas