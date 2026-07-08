Discusión precedió salida de gerente de la Asamblea

La salida de Karla Granados de la Gerencia General interina de la Asamblea Legislativa el 24 de junio, fue precedida por una tensa discusión en el Directorio Legislativo sobre nombramientos interinos, en la que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez le reclamó haber incorporado propuestas de nombramiento sin la revisión previa de los asesores del órgano legislativo.

Así lo expone una revisión de las actas del Directorio de la Asamblea Legislativa realizada por Grupo Extra, la cual muestra que la última sesión en la que Granados participó el 24 de junio estuvo marcada por cuestionamientos de Jiménez hacia la entonces gerente general por la incorporación, a “última hora”, de nombramientos interinos.

Varios minutos después de iniciada la sesión, se conoció un oficio que contenía una propuesta de reasignación para una plaza del Departamento de Seguridad Parlamentaria. Al leerse el tema, Jiménez interrumpió de golpe la lectura para reclamarle directamente a Granados que esa propuesta de nombramiento no había sido conversada previamente con los asesores del Directorio.

“Ayer cuando estuvimos en la reunión con asesores, les dije que de Recursos Humanos quedaban pendientes unas reasignaciones que posiblemente iban a llegar en la tarde, que entonces se incorporaban y nos dijeron que sí, esta fue la que llegó en la tarde”, dijo Granados.

Sin embargo, según las actas, Jiménez replicó que los asesores negaban haber dado el visto bueno a los nombramientos propuestos por la Gerencia horas antes.

“Nosotros tres (el Directorio) firmamos esto, los que estamos, en ejercicio y dependemos de nuestros asesores y si usted en la noche va a meter nuevos nombramientos que nuestros asesores no han revisado, no se vale, doña Karla, porque imagínese usted…”, refirió Jiménez.

Seguidamente, Granados pidió disculpas, aseguró que fue “sin ninguna intención” y prometió que no volvería a pasar. Grupo Extra intentó comunicarse con Granados, pero no respondió los mensajes al cierre de esta edición.

El Directorio ya había manifestado una posición firme en contra de prolongar las plazas interinas mediante prórrogas automáticas.

Decisión se tomó sin Granados

Tras agotarse los puntos de la agenda ordinaria, la presidenta Yara Jiménez solicitó un receso y ordenó la salida de todos los asesores y del personal administrativo presente en la sala, quedando únicamente los diputados titulares para discutir el destino de Granados.

Al reanudarse la sesión, y con la única presencia del encargado de la grabación, se dio lectura al Artículo 15, en el cual se acordó la no prórroga del nombramiento interino de Granados en el puesto de Gerencia General. Con ello, su función concluiría de forma definitiva el 30 de junio de 2026, luego de tres años de permanecer en el cargo de forma interina.

Con la salida de Granados, el Directorio nombró de forma interina a Alejandra Bolaños, a la vez que anunció un nuevo concurso público.

La decisión desató un reajuste de personal administrativo o “efecto cascada”. El Directorio dispuso explícitamente que, debido a la reinstalación de Granados en su plaza original, como directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, todos aquellos funcionarios que venían ocupando puestos de manera temporal debido al encadenamiento generado por su ascenso en 2023 debían regresar sucesivamente a sus plazas anteriores.

La necesidad de preservar la “confianza administrativa” se mencionó de manera explícita en las actas como uno de los fundamentos clave para disponer la no prórroga del nombramiento interino de Granados en la Gerencia General.