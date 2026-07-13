Una discusión entre el conductor de un automóvil y el ocupante de una bicimoto, cerca del Mercado del Antiguo Registro, terminó en una persecución policial luego de que el automovilista ignorara las órdenes de la Policía Municipal de San José y huyera del lugar.

De acuerdo con la Policía Municipal, los oficiales atendieron la situación y, durante la intervención, detectaron irregularidades en el vehículo involucrado. Al solicitarle al conductor que se orillara para realizar la inspección correspondiente, este hizo caso omiso y emprendió la fuga.

Durante el recorrido, el conductor irrespetó dos semáforos en rojo, poniendo en riesgo la seguridad de peatones y de otros usuarios de la vía.

La rápida respuesta de los oficiales permitió interceptar el vehículo tras la discusión y controlar la situación sin que se reportaran personas heridas.

Como resultado del operativo, al conductor se le confeccionaron multas que superan los ₡800.000 por las infracciones cometidas durante la huida.

La Policía Municipal de San José recordó a los conductores la importancia de respetar las señales de tránsito y acatar las indicaciones de las autoridades, ya que este tipo de conductas pone en peligro la vida de quienes transitan por las vías públicas.