Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Una reunión entre amigos terminó en tragedia luego de que un joven de apellido Rivera de 18 años falleciera tras recibir un disparo en la cabeza, en el sector de Alto de Quebradilla, en Cartago, minutos antes de la medianoche.

La víctima fue identificada con el apellido Rivera, quien, en apariencia, habría participado en una discusión durante la actividad. En determinado momento, un sujeto presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza.

Video: cortesía correponsal Joaquín Salas.

“Se encontraba en vía pública y supuestamente es abordado por un hombre, el cual sin mediar palabra alguna, le habría disparado, presuntamente impactándolo en una ocasión en su cabeza, causándole la muerte. En primera instancia, fue trasladado al hospital Max Peralta, donde ahí se declaró como fallecido”, epxlicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Por este caso, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Hernández, de 24 años, quien quedó a las órdenes del OIJ.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.