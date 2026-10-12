Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un joven de 19 años perdió la vida la noche de este domingo tras ser atacado a balazos en las cercanías del plantel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Pavas, San José.

“El incidente fue reportado a eso de las 21:37 horas (9:37 p.m.) por medio del sistema de emergencias 911. Los hechos se habrían presentado por las inmediaciones del plantel del ICE“, destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las primeras versiones señalan que la víctima, identificada con el apellido Solano, se acercó a un vehículo que se encontraba estacionado en el sector. En ese momento se habría generado una discusión entre el joven y los ocupantes del automotor, desde el cual terminaron disparándole a quemarropa.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta la estación de Bomberos de Pavas. Desde allí, los socorristas lo remitieron de urgencia en ambulancia al Hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente fue declarado sin vida minutos después de su ingreso debido a un impacto de bala en el abdomen.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares del OIJ se desplazaron al centro médico para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la Morgue Judicial.

El caso se encuentra en investigación.