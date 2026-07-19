Un joven de 19 años falleció la madrugada de este domingo luego de recibir un disparo durante una riña ocurrida dentro de un bar en Barranca de Puntarenas, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada con el apellido Trejos, quien murió en el sitio tras resultar herido de bala en el abdomen.

De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia fue atendida alrededor de las 3:05 a. m.

Las primeras investigaciones indican que Trejos se encontraba en un establecimiento comercial tipo bar cuando, por motivos que aún no han sido esclarecidos, se produjo una discusión con otro hombre.

En medio del altercado, el sospechoso habría sacado un arma de fuego y le disparó en una ocasión en el abdomen al joven.

Agentes del OIJ se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias de la riña, identificar plenamente al responsable y determinar el móvil del homicidio.