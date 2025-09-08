Un joven de 24 años, de apellido Chavarría, resultó herido por proyectil de arma de fuego la noche de este domingo en Pital de San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el hecho fue reportado a las 10:32 p.m. y ocurrió dentro de un bar de la zona.

“Al parecer, según el reporte, se encontraba en un bar de la zona. Cuando al parecer ingresó un sujeto con el que aparentemente tuvo un altercado, discutieron y en apariencia el sujeto sacó un arma y le disparó hiriéndolo en el hombro”, explicó el OIJ.

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, mientras que el herido fue trasladado al Hospital de San Carlos por personal de la Fuerza Pública.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y dar con el sospechoso.