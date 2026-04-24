Dirigente de Guadalupe reconoce el fracaso

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

Baja el telón y el equipo Guadalupe desciende, pasa a la Liga de Ascenso. Su gerente deportivo, Robert Garbanzo da la cara, como máximo responsable.

“Estoy acá porque la responsabilidad es totalmente mía. Yo permití muchas cosas en el primer torneo, entonces asumo la responsabilidad: es un fracaso para la institución. Tal vez haya gente a la que no le importe, pero sí le importamos a muchas familias y a muchos muchachos con ilusión de llegar a primera división”, explicó.

Sin embargo, afirma que el proyecto continuará y esperan consolidarlo de manera estable. “Hay que seguir. Los proyectos deportivos continúan. Tenemos una buena estructura en ligas menores. Ahora debemos estructurarlo bien en segunda; si se asciende en un año, perfecto, pero yo pensaría en un proceso más largo, para hacer un proyecto sólido”, comunicó.

Aprovechó para mencionar que no sabe lo que va a pesar, en el siguiente semestre, con la cantidad de equipos, que a su criterio deben ser 12.

Garbanzo también señaló la falta de compromiso en algunos de los jugadores y agradeció a aquellos que se tomaron seriamente el proyecto desde el principio. “Sobre los jugadores, sí, es donde nos merecemos estar por ese compromiso que no existió en algunos, no en todos. Agradezco a Marvin Angulo, y eximo de responsabilidad a Alfredo Morales y Mauricio Wright. Yo asumí el equipo porque no podía traer a alguien sin ese compromiso y tal vez me iba a buscar excusas. Lo alargamos, cuando desde hace mucho tiempo nos daban por descendidos. He tenido una autocrítica muy grande con mi junta directiva y mi gente de trabajo. Lo asumo como el máximo responsable”, agregó.

Vale la pregunta del por qué los últimos ascendidos, Santa Ana y Guadalupe, solamente han durado un año. “El equipo que está subiendo no se está preparando bien. En Costa Rica nos falta, pero hemos avanzado mucho también. Son temas de preparación y contratación, es que hay muy poco tiempo y a uno le toca tomar lo que hay y le parece que le sirve. En el 2017 empezamos un proyecto de verdad, con jugadores que ahora están en grandes equipos y hasta afuera”.

El último juego de los guadalupanos en primera división será este domingo, a las 4 de la tarde, ante el Cartaginés, en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca.