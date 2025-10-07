La Unafut tomó la decisión de volver a reprogramar el juego en el que se iban a enfrentar Alajuelense y Cartaginés este sábado, en vista de que los manudos tiene 5 jugadores en la mayor y uno en selecciones menores.

Por medio de un comunicado de prensa indicaron que “ante la solicitud presentada por Liga Deportiva Alajuelense para reprogramar el partido ante el Club Sport Cartaginés, de la jornada 5 del torneo de Apertura, debido a la convocatoria de seis de sus futbolistas a las Selecciones Nacionales de Costa Rica (Mayor y Sub-17), el Comité de Competición analizó el caso en sesión ordinaria celebrada este martes y acordó que el encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto”.

Esto generó la molestia de la dirigencia brumosa. En una declaración exclusiva con Grupo Extra, el presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, mostró su descontento, en vista de que los dirigentes manudos no cumplieron su palabra.

“Al respecto solamente le puedo decir que Alajuelense no cumplió con lo pactado y presentaron la solicitud de suspensión del partido, nosotros creímos en la palabra de sus dirigentes, nos queda de experiencia para el futuro. Lo que ellos nos solicitaron nosotros si les cumplimos. Igualmente nosotros tenemos un equipo diezmado y queríamos jugar por lo apretado que se avecina el resto de la temporada, pero queda aceptar y seguir adelante”.

