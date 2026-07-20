Directorio promete “ordenar la casa” en el Congreso

En los primeros dos meses del Congreso, el nuevo Directorio, presidido por la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez, puso en marcha al menos seis investigaciones administrativas relacionadas a nombramientos, reglamentos internos y uso de los recursos, según consta en actas del Directorio legislativo revisadas por Grupo Extra.

“Estamos ordenando la casa. Y como parte de eso hemos pedido ciertas investigaciones sobre diferentes temáticas importantes, como el uso de los recursos, la cantidad de funcionarios que existe, porque, de alguna manera, no había una auditoría”, aseguró el primer secretario del Directorio, Gerald Bogantes, a Grupo Extra.

Una de las primeras revisiones solicitadas por el Directorio, controlado por el oficialismo fue enviada a los departamentos de Recursos Humanos y Asesoría Legal y se relaciona con los numerosos nombramientos de asesores ad honorem. La petitoria se realizó el 27 de mayo y el informe fue remitido el 1º de julio.

No obstante, los diputados acordaron iniciar una revisión detallada en sesiones posteriores, cuyas actas todavía no son públicas.

El 17 de junio, el Directorio solicitó a Recursos Humanos, con carácter de “urgencia”, un listado actualizado de todo el personal interino de la institución, en el que se detallaran las clases y tipologías de los puestos, los salarios y el tiempo acumulado en dichas plazas.

Además, se solicitó expresamente identificar a los funcionarios que tuvieran vínculos de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado dentro de la institución.

“Este es un tema muy importante porque entrando nos dimos cuenta que existía un informe de la auditoría sobre temas de nombramientos que hablaba de investigaciones sobre posibles irregularidades que podrían existir. De nuevo, no lo decimos nosotros, lo decía un informe de la auditoría”, refirió Bogantes.

El Directorio otorgó un plazo de 15 días hábiles para la entrega de la información, la cual se encontraba en proceso de elaboración por parte de la administración técnica al cierre de las actas analizadas. Sin embargo, el diputado aseveró a Grupo Extra que, hasta el momento, no han recibido la documentación.

“Lo primero que un grupo de gerentes debe hacer es una auditoría de qué es lo que hay y qué es lo que no hay, y en qué se están invirtiendo los recursos”, señaló Bogantes.

También se menciona una consulta enviada el 20 de mayo a los departamentos de Servicios Técnicos y Asesoría Legal para que redactaran una propuesta de reforma al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa.

La solicitud se presentó luego de que Jiménez emitiera una resolución mediante la cual archivó la denuncia contra el exdiputado Fabricio Alvarado por supuesto hostigamiento sexual.

El análisis técnico deberá garantizar de manera categórica que ninguna denuncia contra diputados en ejercicio quede impune por razones relacionadas con plazos, prescripción o caducidad del procedimiento de la comisión investigadora, mediante la armonización del reglamento con la legislación nacional.

Aunque se fijó un plazo de 15 días, las actas no reflejan, al menos hasta el 1.º de julio, que se haya entregado algún informe al respecto.

Pin soviético

Otra de las solicitudes de la Presidencia fue una revisión completa y una propuesta de modificación del Reglamento del Ceremonial Protocolar, a raíz de dos denuncias ciudadanas presentadas ante el Congreso porque la diputada del Partido Frente Amplio (FA), Vianey Mora, portó un “pin soviético” durante la sesión solemne de instalación del Congreso, celebrada el 1.º de mayo.

Los departamentos de Asesoría Legal y Protocolo concluyeron que el Reglamento de la Asamblea Legislativa solo faculta a “llamar al orden” por actuaciones relacionadas con el uso de la palabra, por lo que rechazaron imponer alguna sanción a la legisladora.

Además, el 27 de mayo, el Directorio instruyó a varios departamentos para que presentaran una propuesta de protocolo institucional de cobro que permita determinar la responsabilidad de los funcionarios que cometan errores de cálculo en las planillas y recuperar las sumas pagadas de más.

Horas extra

Bogantes reafirmó que el pago de tiempo extra es uno de los puntos “importantes” en la evaluación de los gastos.

La Asamblea Legislativa pagó más de 25 mil horas extraordinarias a sus funcionarios durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras la partida destinada a ese rubro registraba un importante sobregiro, según datos institucionales y actas del Directorio revisadas por Grupo Extra.

“Yo soy abogado laboralista y el uso correcto de las horas extra es importante. Cuando uno evalúa que hay muchas, a veces es un síntoma de una enfermedad. Puede ser que no hay suficiente personal, o se está manejando ligeramente ese tema”, señaló Bogantes, quien aseguró que todavía no cuentan con toda la información sobre el estado del informe.

En la sesión del 3 de junio, el Departamento Financiero indicó que, cuando apenas había transcurrido el 37,5% del año presupuestario, la partida ya acumulaba una ejecución cercana al 51%. Posteriormente, el Congreso destinó ¢150 millones adicionales para cubrir el pago de tiempo.

Otro de los procesos que prepara el Directorio es la apertura de un concurso para designar a quien asumirá la Gerencia General, luego de que el 24 de junio se decidiera no renovar el contrato de Karla Granados, tras una tensa reunión.

Según Bogantes, esta semana se comenzaría a “preparar el cartel para el concurso”.

Gerald Bogantes Secretario del Congreso

“Sobre todo tenemos que darle una señal a los costarricenses de que el PPSO viene con los principios de transparencia, de legalidad, de que todo se haga en orden y que todo se actúe como corresponde”

Salvador Padilla Diputado del PLN

“Cualquier nombramiento que sea ilegal debe ser corregido. Lo que podríamos no compartir es que se persiga a la gente políticamente”











