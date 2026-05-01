Directorio en manos del oficialismo modificará reglamento el primer día de labores

Para que diputados del PPSO cambien ubicación de curules

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) volverían a cambiar su ubicación en el plenario a partir del próximo lunes en medio de señalamientos por la interpretación del reglamento que los obligaría a estar cerca de la barra de prensa.

Según explicó el legislador oficialista José Miguel Villalobos, el Directorio cambiará la normativa este mismo viernes para que la próxima semana se ubiquen a la derecha de la presidencia.

Se ubicaron las curules de acuerdo a lo que dice el reglamento ceremonial del protocolo, no es el reglamento legislativo, le toca reformarlo al Directorio y no al plenario, por lo que ya para el próximo lunes estaremos a la derecha“, subrayó Villalobos.

Según dicta la normativa, la bancada oficialista debe situarse a la izquierda de la mesa de la presidencia del Congreso, de espalda a la prensa y de frente al público.

Sin embargo, para estos cuatro años (según las aspiraciones de sus diputados) estarían al contrario, ocupando las curules que hasta este martes tenían diputados de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana.

Este 1° de mayo, la Administración de la Asamblea Legislativa cambió los planes y el oficialismo iniciarán funciones del lado derecho, lo que motivó el descontento de la fracción del PPSO quienes aseguran que cambiarán su ubicación.