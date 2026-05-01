Directorio en manos del oficialismo modificará reglamento el primer día de labores

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) volverían a cambiar su ubicación en el plenario a partir del próximo lunes en medio de señalamientos por la interpretación del reglamento que los obligaría a estar cerca de la barra de prensa.

Según explicó el legislador oficialista José Miguel Villalobos, el Directorio cambiará la normativa este mismo viernes para que la próxima semana se ubiquen a la derecha de la presidencia.

“Se ubicaron las curules de acuerdo a lo que dice el reglamento ceremonial del protocolo, no es el reglamento legislativo, le toca reformarlo al Directorio y no al plenario, por lo que ya para el próximo lunes estaremos a la derecha“, subrayó Villalobos.

Según dicta la normativa, la bancada oficialista debe situarse a la izquierda de la mesa de la presidencia del Congreso, de espalda a la prensa y de frente al público.

Sin embargo, para estos cuatro años (según las aspiraciones de sus diputados) estarían al contrario, ocupando las curules que hasta este martes tenían diputados de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana.

Este 1° de mayo, la Administración de la Asamblea Legislativa cambió los planes y el oficialismo iniciarán funciones del lado derecho, lo que motivó el descontento de la fracción del PPSO quienes aseguran que cambiarán su ubicación.