Joumana Zaglul, directora del Hospital San Vicente de Paúl, detalló este martes la crisis que llevó al centro médico a operar con una ocupación superior al 200% en su servicio de emergencias.

Según destacó, el hospital presentó el lunes una “plétora tipo tres”, un protocolo de emergencia que se activa cuando las salas de shock se bloquean porque no hay espacios suficientes para ubicar a los pacientes críticos, ni en emergencias ni en las áreas de hospitalización general.

“Este protocolo, que es institucional y se usa por todos los hospitales del país, se activa para coordinar en red la distribución de los pacientes mientras el servicio de emergencias vuelve a trabajar con normalidad”, explicó Zaglul, añadiendo que usualmente se implementa de forma limitada por unas horas.

Foto: Issac Villalta.

La doctora recalcó que el problema de fondo es la alta y constante demanda que enfrentan.

“Eso sucede porque somos el único hospital de la provincia y tenemos un área de atracción de más de 500.000 personas adscritas a nuestro hospital. Una vez que un paciente se tiene que ingresar a hospitalización, tarda dependiendo de su condición clínica, entre 5 a 10 días en egresarse”, confirmó.

Pese a la saturación, Zaglul aseguró que los pacientes en el servicio de emergencia se siguen atendiendo, aunque admitió que los ingresos a hospitalización no se pueden realizar con la celeridad deseada.