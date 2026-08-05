Directora de Cen-Cinai asegura que recortes no afectan institución

La actual directora nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai), María Marta Carballo, se desligó de las críticas sobre la gestión financiera de la institución, aclarando que la reciente devolución de fondos no representa un recorte a los servicios esenciales.

Según explica la jerarca en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal“, el origen del problema se remonta al año pasado, cuando la Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Hacienda transferir un porcentaje total que no estaba presupuestado, sumando cerca de ¢24 mil millones que la institución no tenía capacidad técnica de ejecutar de inmediato.

Carballo enfatiza que el funcionamiento administrativo y la atención directa no se han visto comprometidos, señalando la complejidad de manejar 647 establecimientos con departamentos legales y de proveeduría que históricamente han sido muy pequeños.

“Si dicen que este rebajo hubiese significado dejar a niños sin comida, dejar a niños sin leche, eso no es cierto. No hay ninguna afectación. De hecho, este año vamos a lograr resolver muchos temas de órdenes sanitarias, que es otro problema que tenemos que va de la mano con el tema de mantenimiento”, explicó.

Cambio epidemiológico

Más allá de la logística presupuestaria, la directora destaca un cambio crítico en la realidad epidemiológica de la niñez costarricense.

Aunque los Cen-Cinai nacieron en los años 50 para erradicar la desnutrición, hoy el panorama es distinto y presenta un doble desafío: La persistencia de la falta de nutrientes y el aumento alarmante del sobrepeso.

“Claro que sigue existiendo en Costa Rica la desnutrición, siguen existiendo alrededor de 11 mil niños en desnutrición. Pero también tenemos ahora el problema de la obesidad. Tenemos también casi 12 mil niños en obesidad”.

Problemas en el sistema de salud

La exlegisladora mantiene firme su postura sobre las deficiencias en el sistema de salud nacional, específicamente respecto a la formación de especialistas médicos y las listas de espera.

Carballo sostiene que el sistema actual de selección de plazas está viciado por procesos arbitrarios que dejan puestos vacantes mientras miles de pacientes esperan años por una cita.

“Esto no lo dice María Marta Carballo, esto lo dice un informe de auditoría, un informe de auditoría que también dice que existen amigazgos en el momento de la selección de las plazas, si realmente queremos meterle bisturí al tema de la formación de especialistas, tenemos que hablar las cosas como son”, concluyó.