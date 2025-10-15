El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, aseguró que el país requiere de una ley de inteligencia policial.

Esto porque la institución está adscrita a la Ley General de Policía que los limita desde el punto de vista legal.

“Nosotros quisiéramos tener una ley de inteligencia donde nosotros podamos ir a una comisión en el Congreso a rendir cuentas de qué hacemos, una comisión que sepa resguardar la información”, dijo en el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio.

Para Torres, Costa Rica necesita de una inteligencia policial para atender temas preventivos, y así anticipar posibles hechos que pongan en riesgo la soberanía nacional.