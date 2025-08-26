José Miguel Gómez, quien se desempeñaba como director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), es el nuevo encargado del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

A pesar de que Gómez había asumido de manera interina en las últimas semanas, no se había nombrado oficialmente porque estaba como encargado del IAFA.

Diario Extra constató que el nuevo director dejó el ICD dejó el cargo en el IAFA, ya que no podía asumir el puesto si estaba ligado a otra institución.

Gómez llega al ICD tras la salida de Fernando Ramírez, quien fue cesado por el gobierno, tras asumir el cargo en 2022.

El nuevo director tiene estudios en derecho, criminología y ciencias políticas, e incluso fue jefe de Unidad de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial en 2014.