Director de Tránsito deberá reducir accidentes

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Reducir los accidentes de tránsito, especialmente los que involucran a motociclistas, será uno de los principales retos de Erick Calderón, quien asumió la dirección de la Policía de Tránsito.

Así lo señaló Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, quien realizó el nombramiento del jerarca tras seis meses de Gobierno.

“El principal reto que enfrenta la Policía de Tránsito es la reducción de la gran cantidad de accidentes, especialmente accidentes de motociclistas que tanto afectan las carreteras nacionales”, señaló el jerarca.

Por su parte, Calderón indicó que comenzará su gestión con reuniones con los mandos regionales para definir estrategias de trabajo, “y de esta manera poder abordar y solucionar lo que precisamente el señor ministro nos está diciendo”.

El nuevo director fungió anteriormente como comisario de la Fuerza Pública en Alajuela y Cartago, además de ocupar otros cargos en el Ministerio de Seguridad Pública.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) manifestó que espera “que nos sentemos pronto a ver los temas urgentes que hay en la Policía de Tránsito, que no son sencillos”, según afirmó el asesor sindical Jonathan Flores.

Desde el sector de los trabajadores también se cuestionó la designación de funcionarios provenientes de la Fuerza Pública en puestos de dirección de otros cuerpos policiales.