Dirección de Notariado: “Hay un pequeño grupo de notarios delinquiendo” 

La Dirección Nacional de Notariado (DNN) advirtió de que un pequeño grupo del sector notarial se estaría prestando para ayudar al crimen organizado en la legitimación de capitales.

Lo que antes se consideraba una labor de fe pública intachable, hoy se ha convertido en un flanco vulnerable para la infiltración de las redes criminales.

Mariano Jiménez, director de la DNN, aseguró que existe un grupo de profesionales que, con pleno conocimiento, están delinquiendo y forman parte de las estructuras.

Estos notarios participan activamente en la legitimación de bienes y otras actividades ilícitas que el Estado intenta erradicar.

“Hay un pequeño grupo de esos que están delinquiendo que saben lo que están haciendo y forman parte de organizaciones criminales”, dijo.

Sin embargo, el problema no se limita a quienes deciden cruzar la línea de la legalidad.

Una preocupación mayor para la DNN es el número de notarios que están siendo “instrumentalizados” por bandas criminales debido a su falta de adiestramiento y malicia técnica.

Al carecer de la preparación necesaria para detectar operaciones sospechosas, estos profesionales se convierten en herramientas útiles para el lavado de dinero sin siquiera advertirlo, incurriendo en lo que las autoridades califican como “impericia”.

“Un notario no capacitado puede ser instrumentalizado por las bandas criminales que están pululando hoy en día en nuestro país”, agregó.

Las modalidades delictivas han evolucionado para burlar los controles actuales, según el director de la DNN.

Aunque el uso de la firma digital ha reducido la presentación de testimonios falsos en papel, los criminales han encontrado nuevas rutas: ahora utilizan la propia firma digital de los notarios para inscribir documentos fraudulentos en el Registro Inmobiliario.

Otra táctica alarmante es la falsificación de poderes especiales utilizando restos de papel de seguridad legítimo.

Los delincuentes recortan la parte inferior de folios reales e imprimen información falsa de otros notarios para validar transacciones ilícitas, de acuerdo con Jiménez.

Asimismo, se han detectado notificaciones falsas en procesos cobratorios, donde el notario afirma haber notificado a un deudor cuando esto nunca ocurrió, un flagelo que ya está siendo atacado en sede judicial y por la DNN.

¿Falta de formación?

La DNN ha señalado con dureza que las universidades están fallando en la formación de los futuros abogados.

Jiménez señaló que hay casos de universidades que han eliminado la enseñanza del derecho notarial y registral de su malla curricular de licenciatura.

El resultado es que profesionales que se juramentan como notarios sin haber recibido un solo curso sobre prevención de legitimación de capitales o sobre cómo identificar al beneficiario final de una transacción, según el jerarca.

Además afirmó que, de los 10.600 notarios habilitados en el país, apenas mil asistieron a una capacitación gratuita ofrecida por la institución.

Esta “apatía gremial” es vista por las autoridades como una falta de responsabilidad que pone en riesgo no solo la carrera del profesional, sino la estabilidad económica del país.

Obligaciones específicas del notariado

• Identificación del beneficiario final: Cómo el notario identifica a la persona real detrás de una transacción o estructura jurídica.

• Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): El deber de informar sobre actividades que no tengan una justificación económica o legal clara.

• Debida diligencia: La aplicación de medidas de cuidado estándar y “ampliadas”, especialmente cuando se trata de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

• Autoevaluación de riesgos: El notario debe entender su propia exposición al riesgo para que la DNN pueda realizar una supervisión basada en riesgos.

Consecuencias de un mal desempeño país

• La “lista gris”: Si el sector notarial y otros sujetos obligados no cumplen, Costa Rica corre el riesgo de caer en una “lista gris”, lo cual tendría consecuencias económicas graves, afectando desde grandes comerciantes hasta los servicios bancarios de ciudadanos comunes.

• Responsabilidades múltiples: Un notario que falta a sus deberes puede enfrentar tres tipos de sanciones: civil (resarcimiento económico), administrativa (suspensión por la DNN o juzgado notarial) y penal (por delitos como falsedad ideológica).