Diputados verán el lunes expediente contra Fabricio Alvarado

A través de una resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el próximo lunes 24 de abril, el plenario analizará el expediente 25.400, sobre la denuncia contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exdiputada de ese mismo partido, Marulin Azofeifa.

La resolución fue apelada por la bancada de Nueva República, asegurando que el próximo lunes no es momento para conocer el expediente. Sin embargo, la moción no prosperó, puesto que 35 diputados votaron en contra, mientras que solo 14 votaron a favor, entre ellos, varios legisladores oficialistas.

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“Es objetivo de esta presidencia que antes de que el plazo expire esta Asamblea Legislativa ejerza la voluntad sobre este expediente legislativo y no incurra en una omisión legislativa y por el Parlamento se debe cumplir el proceso de votación de previo antes de finiquitar el período constitucional 2022 – 2026″, dijo el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias.

El 17 de abril, la Comisión Especial Investigadora emitió 3 informes de minoría que serán presentados al Plenario de la Asamblea Legislativa.

Dos de esos informes solicitan algún tipo de sanción contra Alvarado, mientras que uno pide archivar el expediente. Así lo señaló el presidente de la comisión, Alejandro Pacheco, a Grupo Extra.