Diputados trasladan ¢46 mil millones de intereses a varias instituciones

Los diputados de la Comisión de Hacendarios trasladaron más de ¢46 mil millones de la partida de intereses para recursos a otras instituciones.

Entre los principales movimientos, se aprobaron ¢1.500 millones para la Cruz Roja.

“Todos los años hemos ido en aumento, los primeros ¢500 millones que recortaron, no les hicieron la transferencia. Cuando llaman al 911 llega la Cruz Roja y antes de subirlo no preguntan cómo van a pagar el servicio. Ellos tienen una vocación de corazón y ahora ver como está institución empieza a debilitarse. Démosle la plata a la Cruz Roja”, defendió José Pablo Sibaja, proponente de la moción.

Además, se brindaron ¢200 millones a un Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, ¢2 mil millones a Asociaciones de Desarrollo y ¢120 millones para actividades de capacitación y protocolarias de la Defensoría de los Habitantes.

Una de las mociones con mayor magnitud fue de ¢10 mil millones para las pensiones del Régimen No Contributivo administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los movimientos fueron objetos de crítica por parte de la diputada oficialista Pilar Cisneros. “En este país tan sobreendeudado comprometemos el 43% para pagar la deuda y los intereses. De aquí a enero tenemos que pagar $1.400 millones en intereses”, agregó.

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión, defendió que los fondos salgan de la partida de intereses.

“Nosotros hicimos un análisis de la proyección de deuda, con sus respectivos vencimientos, y encontramos una sobreestimación igual que en otros presupuestos. El año pasado fueron ¢400 mil millones en ahorro de servicio de la deuda. Este año son ¢242 mil millones”, mencionó Ramírez.

En la segunda sesión de la comisión, se aprobaron ¢8,6 mil millones para 277 plazas en la Fiscalía General, la Fiscalía de Género, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), equipo de transporte y mantenimiento de edificios.

Cambios al Presupuesto