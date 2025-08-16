Los diputados tendrían solo tres minutos para votar los proyectos de ley, según una reforma al Reglamento Legislativo planteada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

De acuerdo con la iniciativa que se tramita bajo el expediente 25.144, se busca modificar el artículo 105 de la normativa para fortalecer la disciplina, garantizando que este acto se realice de forma ordenada, ágil y eficiente dentro del proceso legislativo.

“El establecimiento de un plazo para votar no limita el derecho de participación del diputado, sino que ordena su ejercicio en beneficio de la funcionalidad del órgano colegiado.

La previsión de un mecanismo de excepción para casos de fallas técnicas protege el debido proceso parlamentario”, señala el texto propuesto por Carlos Felipe García.

El incumplimiento de esta norma implicaría la pérdida de la dieta correspondiente a la sesión en que ocurra, aunque, en caso de fallas técnicas entre el inicio y la finalización de una votación, no aplicará el tiempo máximo.

Según García, la fijación de tres minutos responde a un análisis comparativo con órganos parlamentarios de otros países, como el Senado de Australia, donde solo se disponen de cuatro minutos para emitir el voto.

Cambios ante ruptura de quórum

Otra iniciativa que propone el PUSC, en la misma línea de acelerar la discusión legislativa, es cambiar el procedimiento cuando se rompe el quórum.

El proyecto 25.150 busca reformar el artículo 34 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para reducir de cinco a tres minutos el tiempo máximo de espera para restablecer el quórum en caso de pérdida durante una sesión.

El cambio pretende evitar maniobras dilatorias y limitar la posibilidad de que un grupo de legisladores se ausente de forma coordinada para frenar el trabajo parlamentario.

“Varias propuestas recientes han convergido en la necesidad de reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa para atacar este mal”, indica el texto del proyecto.

Con este plazo más corto, la presión para regresar al Pleno aumenta y el incentivo para abandonar el recinto disminuye, manteniendo un margen razonable para resolver contratiempos sin prolongar innecesariamente las pausas.

“Estos cambios son indispensables para que la Asamblea Legislativa sea más ágil, moderna y eficiente, sin sacrificar el debate democrático, pero evitando el abuso de maniobras dilatorias que atrasan el trabajo y afectan la atención de los problemas del país”, subrayó Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC.