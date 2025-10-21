Diputados tendrían 20 días para decidir sobre beligerancia de Chaves

Una comisión legislativa integrada por tres diputados tendrá nuevamente en sus manos la tarea de elaborar un informe de recomendación, que deberá votarse en el plenario legislativo en un plazo de 20 días.

Ese documento será clave para definir si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede avanzar en el análisis de las denuncias por presunta beligerancia política contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, proceso que requiere el respaldo de al menos 38 diputados.

En la práctica, los legisladores repetirán un procedimiento similar al aplicado en la solicitud de la Fiscalía General por el Caso BCIE, donde tras el trabajo de la Comisión Especial, el Congreso descartó levantar la inmunidad del mandatario.

Según explicó Vanessa Castro, presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, el informe ya está redactado y será presentado esta semana para avanzar con las etapas del procedimiento.

“La resolución correspondiente a la solicitud del TSE se iba a dar alrededor del día 20 y esta semana se va a emitir la resolución, no sin antes socializar el tema para recibir cualquier insumo de tipo técnico o jurídico con el cuidado debido, ya que se trata de un tema inédito”, aseguró Castro.

La solicitud tiene gran relevancia política, pues si el presidente es hallado culpable de beligerancia, el TSE podría destituirlo del cargo.

Aunque esta sanción está prevista desde hace casi un siglo, es la primera vez en la historia que se inicia un proceso de este tipo contra un mandatario en ejercicio.

La beligerancia política ocurre cuando un funcionario utiliza su cargo o sus funciones para favorecer a un partido o participa en actividades electorales. Este comportamiento está prohibido por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, que garantiza que el voto ciudadano sea libre y sin influencia de instituciones o empleados públicos.

Asimismo, el artículo 146 del Código Electoral prohíbe a los servidores del Estado involucrarse en actos partidarios, asistir a reuniones políticas, exhibir símbolos o distintivos de partidos en sus viviendas o vehículos, aprovechar su cargo para beneficiar a una agrupación o expresar públicamente afinidad con una organización política.