Los diputados de la Comisión Especial que analiza el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves, solicitarían una prórroga para continuar con la discusión del caso.

Así lo dio a conocer la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, en los micrófonos de Asiento Extra de Extra Radio. Esto, porque los tiempos de análisis pueden ser insuficientes.

“Yo creo que es posible que tengamos que solicitar la ampliación por al menos 5 días hábiles más, es decir, por una semana, porque en los 20 días hábiles (…) algunos días no se pudieron aprovechar al 100%”, dijo la legisladora.

Rocío Alfaro fue crítica con el mandatario – Fotografía Issac Villalta

Alfaro también indicó que hace falta una sesión donde los diputados de la Comisión puedan analizar las conclusiones y compartir ideas.

De la misma forma, la diputada del Frente Amplio indicó que existe la posibilidad de que se creen 2 o 3 informes sobre el análisis de levantamiento de inmunidad de presidente.

Esta solicitud nace de una interpretación de Alfaro sobre el cálculo de tiempos y deberá discutirse para ver si se aprueba.

